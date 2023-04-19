芎林傳統市場位址為私人土地，近年來地主有意收回，讓芎林鄉公所在重畫區內另覓他處作為公有市場，歷經1年多興建工程，目前進度已達7成，公所計畫在7月舉辦招商說明會，最快10月原有攤商即可遷入新市場，因攤位空間增加，新增空間將採登記抽籤模式，另外也為發展青創產業，公有市場將規畫一區專售青創產品。

芎林傳統市場土地約300多坪，為私有地，僅地上物為鄉公所所有，並且已達50年歷史，之前耐震補強未能通過，公所爭取經費後卻因故未能執行，經費整筆收回。公所有感土地非公有，整修需多方溝通，於是在重畫區預設一處為公有零售市場，目前建設進度已達7成。

鄉長黃正彪指出，當初怕鄉內將無傳統市場，趕緊跟縣府協調，價購一筆7000多萬元土地，並向經濟部爭取經費建設，經費約花1億2000多萬，其中經濟部補助6700萬、縣府補助約1600萬，其餘公所自籌。

全新建設的公有零售市場預計最快10月開幕，為地下1層、地上2層建築物，基地面積600坪，室內1層樓面積360坪，總面積1080坪。內部除保留原有傳統市場攤位，黃正彪指出，也將引進青創產品，已委請招商團隊規畫，未來公有零售市場也採全天候營運，從上午一直營運到晚間，靈活運用空間。

目前零售攤商約50攤左右，新建零售市場將有67攤，未來預計優先讓原有攤商進駐，其餘空間再開放給有意願者登機抽籤，7月將開招商說明會。