2015年台北市警方出動M化車定位，破獲位於桃園市龍潭的詐騙集團機房，陳姓男子等4人遭依恐嚇等罪起訴，台灣高等法院更一審駁回檢方上訴，認定檢察官「舉證不足」，判決4人無罪確定。據悉，本件合法搜索的證據有證據能力，但警方使用「M化車」偵測目標手機位置所取得的直接證據，欠缺法律授權，違反法定程序，無證據能力。

對此，警察大學行政系主任許福生指出，依刑事訴訟法第158條之4權衡法則，個案來認定M化車取證證據能力，非長久之計，畢竟仍是違背法定程序取得之證據。因此，根本解決之道，未來「M化車」在立法規範上明定授權依據，將是無法迴避課題。

他說，誠如，本案桃園地方法院判決書所言：「科技偵查」在資訊科技時代的重要性，但授權偵查機關發動干預處分「法律」制定，屬於「立法機關」憲法權責，包括本案「M化車」在內科技偵查方式，其犯罪追訴與權利保障的平衡點，確實有賴立法機關盡速衡酌、決定，加以立法規範。

事實上，中華警政研究學會曾於2020年12月30日舉辦「科技偵查法制」圓桌論壇，邀請台大法律系教授林鈺雄引言，林表示科技偵查「非立法不可了！」立法意義有二，一是給予授權，二是納入管制；有明確法律授權與管制，才是法治國的正途，才能兼顧犯罪追訴與人權保障。

許福生也呼應林鈺雄看法指出，「要快艇追快艇，避免游泳追快艇。」特別是現代科技發展所導致之偵查困境，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策！因而科技偵查法制化刻不容緩，但為避免科技偵查法制上演如全民公敵影片之傷害，參考德國於90年代後進入精緻立法階段之相關立法例，確實有其必要。

法務部曾於2020年提出《科技偵查法》草案，但因為外界認為侵犯人權反彈過大而撤案。當時民進黨團司法及法制委員會政策小組明確要求法務部長蔡清祥，應該做好說明後再送案到立法院，無進一步規劃的時程表。