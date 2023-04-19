看準母親節商機，台北遠東香格里拉用美食甜點與五星食宿孝親提案寵媽享佳節。即日起至5月31日推出「寵愛媽咪奢華假期」母親節住房專案，包含舒適客房、豐盛早餐、舒壓按摩、Abysse保養禮盒等專屬禮遇，如上海醉月樓、香宮、ibuki日本料理與馬可波羅義大利餐廳則於5月13及14日推出滬、粵、日、義式母親節套餐與桌菜選擇，闔家歡聚過佳節。The Cake Room亦推出三款母親節限定蛋糕包括「百芒中的守護」、「紅寶石的獻禮」及「柚是一抹微笑」冰淇淋蛋糕，用甜蜜滋味表達對母親的感謝！

母親節聚餐必備美食佳餚，台北遠東香格里拉推出滬、粵、日、義式套餐與桌菜，讓孝子孝女們有豐富選擇！四家美食餐廳包含連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳，品嚐新任主廚廖晉輝演繹當代精緻粵菜，主廚推出母親節六人及十人桌菜，囊括燒味拼盤、香宮脆皮烤鴨、黃金蟲草花雲耳蒸珍珠龍膽石斑球、杏香脆米焗波士頓龍蝦、櫻花蝦金柱糯米飯、芒果西米露等共九道美饌，贈7吋母親節蛋糕及果汁無限暢飲。

喜歡經典滬式風味的媽媽，可選擇上海醉月樓，賴忠舜主廚推出九道菜式的母親節套餐，從前菜、主菜至甜點道道精緻，首碟蟹腿沙拉佐紅棗花一上桌外型讓人驚豔，去殼的蟹腿佐上排成花的形的紅棗片，好似一朵綻放的玫瑰花，還有竹笙海鮮燴燕窩、香蒜蒸波士頓龍蝦、絲瓜鮮蝦小籠包等山珍海味。

大人小孩都喜歡的人氣自助餐廳遠東Café，於5月5日起推出屏東黑鮪魚極鮮饗宴，主廚團隊於各主題餐檯推出豐富美饌，包含鮪魚大腹壽司佐金箔魚子醬、鮪魚酪梨加州捲、智利鮪魚魚生盤、碳烤鯖魚及鐵板火焰線釣鯖魚佐芥末美乃滋等11道創意鮪魚料理，快帶著愛吃海鮮的媽媽們大快朵頤一番。

馬可波羅義大利餐廳以義式料理和迷人高樓景觀聞名，更是饕客們享受節日或慶生的首選景觀餐廳，徐維志主廚用精選五道式義式佳餚設計母親節套餐，主菜可選擇招牌慢燉澳洲和牛頰佐松露馬鈴薯泥或美國安格斯肋眼牛排佐紅酒醬及松露洋芋泥等，每位1880元起，絕對能讓媽媽盡情享受迷人的景觀及美食。

ibuki日本料理餐廳則以道道如畫優美的日式懷石料理，向偉大的媽媽們致敬，七道精緻佳餚從生魚片、日本鹿兒島縣和牛沙朗和半尾波士頓活龍蝦佐海膽醬到蜂蜜蛋糕佐新鮮莓果及紫蘇葉，完美展現李淼文主廚精湛的日式廚藝美學。