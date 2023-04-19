第四選區則由縣議員鄭俊雄完成登記。（翻攝鄭俊雄臉書／吳建輝彰化傳真）

國民黨彰化縣立委領表登記截止，第一選區僅有前和美鎮長阮厚爵完成登記，同選區日前鬆口有準備的前立委柯呈枋，原訂19日三點要現身登記，不過最後沒有出現；第四選區則由縣議員鄭俊雄完成登記，表態爭取提名的張錦昆，及原本欲參選的曹嘉豪，則都沒有現身領表登記。

國民黨彰化立委第三選區已提名現任立委謝衣鳯，第二坡開放第一、四選區17、18、19日連續3日受理領表登記，身兼國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯說，領表過程秉持公平、公正、公開原則，一切依中央規劃的時程與作業辦法進行。

彰化立委第一選區最早表態的前和美鎮長阮厚爵，早在2月就宣布參選，布條、看板林立，阮厚爵表示，他在2011年就曾爭取過立委提名，當時由王惠美出線並當選，時隔12年他經歷和美鎮長洗禮，再度爭取立委提名，做足準備要前進國會。

至於上屆失利的前立委柯呈枋，日前有鬆口表示「準備中」，原本外傳他19日3點將現身黨部領表登記，但直到登記截止的4點前都未現身，最終第一選區由阮厚爵完成登記。

第四選區最早表態的則是現任議員鄭俊雄，看版上月高掛，勤走基層動作頻頻，17日上午率領團隊至黨部完成領表登記，他說轉戰國會是因中央政策常常無法反映民意，他曾任田中鎮長、農田水利會委員，本身也是企業主，相信進入國會能做出更有利於民的政策。

原本表態將領表登記的現任議員曹嘉豪，最終未現身登記，他表示國民黨沒有內耗本錢，顧全大局避免黨內廝殺，加上家庭因素等，選擇退出初選;另外曾代表國民黨出戰第四選區的張錦昆則認為，他傾向民調徵召，不想要再內耗，但強調只要黨提名的都支持。

國民黨彰化縣黨部表示，彰化第二階段第一、四選區立委領表登記作業已經結束，第一選區共計1人登記為阮厚爵，第四選區共計1人登記為鄭俊雄，後續將召開委員會審查資格，確認無誤後會將名單呈報至中央黨部核定。