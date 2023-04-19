基隆國際獅子會300F區集結基宜花東地區獅友的力量，捐贈一輛糖尿病防治巡迴醫療車給基隆市甜蜜家族關懷協會。（張志康攝）

為協助偏遠地區醫療資源不足的問題，國際獅子會300F區19日上午捐贈一輛糖尿病防治巡迴醫療車給基隆市甜蜜家族關懷協會。這部醫療車包括了各式醫療儀器配備，價值超過新台幣400萬元，這也是紀乃正醫師擔任總監任內，集結獅友力量捐贈的第四部醫療車。

去年7月，國際獅子會300F區所屬區域涵蓋基宜花東地區，獅友人數也多達2700位，長期致力偏鄉醫療及糖尿病防治的紀乃正，自接任總監以來，便持續推動相關的措施。他從2010年開始帶領七堵社區醫療群醫護人員深入瑪陵及友蚋山區為偏遠山區民眾提供醫療服務。

紀乃正也開辦抗糖種子教官培訓營，獲得獅子會國際總會及獅友的支持，至今已有1500名抗糖種子教官取得認證，深入社區為民眾做指尖血糖自我篩檢工作；迄今已服務超過5萬人次。

另一方面，紀乃正也集結獅友社會服務貢獻，向國際總會爭取國際基金的回撥補助與獅友的慷慨集資，購買車輛及醫療設備，供給醫護人員前往偏鄉服務的交通工具。

多年深入基隆山區進行醫療服務的紀乃正，深知基隆山區及偏遠地區有醫療資源不足之處，他在擔任地區總監後，向國際總會提請補助一半，自行出資一半集合自己輔導成立的基隆和樂獅子會與振興校園獅子會共同完成這項義舉。醫療車上包含有血糖、血壓檢測儀器外，還有AED自動體外心臟除顫器、足下肢動脈硬度檢查儀相關設備，提供偏遠地區最便利、完善的醫療服務。