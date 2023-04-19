苗栗縣政府原住民族事務中心延續去年熱潮，持續辦理「苗栗原鄉部落嚴選特色好物徵選活動」，發掘原住民朋友各式各樣的作品。苗栗縣長鍾東錦19日啟動徵選活動，報名期間為即日起至5月31日，只要設籍於苗栗縣內之原住民的特色好物皆可報名參加。

目前苗栗縣原住民人口數約為1萬1533人，含泰雅族、賽夏族、居住都會區的阿美族及少數其他族群，不同族群的藝術文化與特色美食的綻呈現，別具特色。

今年透過「原禮．好讚」2023苗栗原鄉部落嚴選特色好物甄選活動，挖掘、優化精選原民特色好物產品，展現苗栗原鄉在地特有產品及文化價值，創造在地原住民族產業商機發原鄉觀光與在地工藝產品及農特加工產。

原民中心主任蔣意雄說，特色好物甄選透過公開徵求方式，舉凡工藝好物類的飾品類或裝置藝術；農產好物類的蜂蜜、咖啡、段木香菇或農產加工品；家好物的家飾品、生活小物或服飾；或其他類產品都可參與甄選，將透過專家評審會議現評選出苗栗原鄉前十大特色好物。

2023苗栗原鄉部落嚴選特色好物甄選活動記者會在熱情、熱鬧到原住民舞蹈下揭開序幕，苗栗縣長鍾東錦、原民會委員高美容、羅恩加、議員楊文昌、劉美蘭、原民中心主任蔣意雄，以及公所秘書等人，共同為今年原鄉部落嚴選特色好物甄選活動宣告起跑。

活動報名期間為即日起至5月31日，只要設籍於苗栗縣內之原住民的特色好物皆可報名參加，預計6月辦理初審及專家明選會議，8月26日辦理成果展暨頒獎典禮。

蔣意雄說，透過活動給予優秀的參與族人肯定以及更多曝光產品的機會與管道，並且頒贈獎金第一名6000元、第二名5000元、第三名4000、第四名3000元、第五名2000元、第六名到第十名各1000元，另外將提供免費產品攝影及文稿撰編服務，以及在主辦方官網、粉專以及推廣活動、媒體宣傳等曝光機會，鼓勵不論是生產、創作及推廣銷售的族人不斷提升，除了呈現原民特色之外，也為台灣人喜愛送禮表達情意的文化挹注旅遊觀光新元素。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣原住民文化豐富，縣內有泰雅文物館以及賽夏族民俗文物館，苗栗為多樣化族群融合的縣市，一定要好好保留原住民文化。

鍾東錦說，他出身南庄，小時候參加矮靈祭，是難忘的回憶，更是神聖隆重的特殊文化，希望藉由徵選活動保留手工藝外，讓更多人知道苗栗原住民的工藝、農業等技藝，歡迎全國遊客趁桐花季到苗栗賞桐、體驗客家文化以外，也到原鄉部落享受豐富多樣的原住民文化，並將在地好物、伴手禮帶回自用送禮，更可以品嘗小米酒以及原民美食的風味。