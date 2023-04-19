科博館《同火的日子》特展19日開幕，展出近150件考古及民族學展品，其中，十三行遺址的鍛鐵爐、清代官帽上的玻璃頂戴等都是考古學界首次展示的珍貴標本。策展人李作婷博士表示，人類除運用火，還能「馴化火」，創造出像製陶、煉鐵、燒玻璃等文化 ，從「用火行為」可以看出人類在物質與精神的演化複雜性、矛盾與平衡。

中央研究院典藏的十三行遺址鍛鐵爐。（陳淑芬攝）

《同火的日子：人與火的故事》特展開幕。（陳淑芬攝）

特展網羅國內七大考古機構的標本及圖片，鮮少公開的包括台灣歷史博物館蒐藏的「法國燧發槍」；台灣史前文化博物館珍藏的鑽火台及火摺子，功能如同現今的打火機；科博館典藏的鐵火鐮、青銅盒形油燈等。此外，中央研究院典藏的十三行遺址鍛鐵爐、清華大學後山公墓遺址的清代官帽玻璃頂戴等更是首次亮相，將展至2024年2月25日。

《同火的日子：人與火的故事》特展由排灣族「擊石取火」儀式揭開序幕。科博館館長焦傳金表示，從考古學標本中能觀察、研究人類「用火」演化的歷程，人類是地球上唯一具用火、生火能力的生物，進而創造的文明與文化。

李作婷表示，人類除運用火，還能「馴化火」，例如控制火的溫度、火的出現與熄滅，利用爐、窯等設備掌握火的使用，創造出精采的物質文化，像製陶、煉鐵、燒玻璃等；另外，火在人類精神層面上還有獨特地位，比如燒王船、蜂炮、點香、火祭等儀式。

前中央研究院研究員李匡悌則說，人類從直立人時代開始用火，人類發展有技術性、文化、農業及國家等4次轉折，目前正面臨第5次轉折。特展透過在地考古文物展示技術與文化轉折點，解釋現今各種技術發展、文化相似性與差異性。