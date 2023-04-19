男子謊報「80歲父親」身分，最後被警查出真實身分是通緝犯，遭逮捕歸案。（警方提供）

男子謊報「80歲父親」身分，最後被警查出真實身分是通緝犯，遭逮捕歸案。（警方提供）

本月13日晚間11時許，台北市保安警大隊於內湖區南京東路六段上執行路檢勤務時，攔下1輛轎車，並開始核對車上乘客身分，豈料，有名黃姓男子神色慌張，竟然謊報80歲父親的身分證字號，直接被員警當場識破，後來經員警查對黃男真實身分後，發現他是基隆地檢所發布的槍砲彈刀條例通緝犯，並將他逮捕歸案。

日前台北市保安警大隊於晚間11時許，在內湖區南京東路六段上執行路檢勤務，攔下了1輛轎車，並依序和車上的乘客查證身分，不料，該車後座有位黃姓男子，其神色慌張，還謊報80歲父親的身分證字號，經員警核對後，當場識破，黃男才將真實身分提供予員警查證，經警方電腦查證，發現黃男是基隆地檢所發布的槍砲彈刀條例通緝犯，並依法將黃男逮捕歸案。

從影片中可見，員警將1輛轎車攔下後，請駕駛先熄火，並開始核對車上乘客身分，其中後座的黃姓男子疑似未帶到證件，於是員警請黃男報身分證字號，員警看了手中電腦秀出的資料，察覺有異，便詢問黃男「出生年月日」，此時，黃男卻沉默了許久，員警便開口詢問「你生日也要想這麼久喔」，後來，員警直接詢問黃男「這不是你吧！」、「你報你爸爸的吧」、「你報的證號都80歲了」，最後，員警也將有通緝犯身分的黃男逮捕歸案。

台北市保安警察大隊呼籲，意圖謊報他人身分逃避司法偵查與法律責任，都不能讓本身應負的罪責脫鉤或減免，反而將越陷越深，終究難逃法網。