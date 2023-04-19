天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞 回堵5km 16:452023/04/19 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞，回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3北向58.3K、大溪路段，今（19日）下午5時49分，發生1小貨車+1大貨車追撞事故，佔用外線車道，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。 間歇性豪大雨影響視線 金門小客車逆向衝撞貨車車頭全毀 板橋3工人換路燈觸電 人行道工程漏電1人無呼吸心跳送醫 機車闖紅燈遭公車攔腰撞畫面曝光 騎士起身竟毫髮無傷 #國3 #回堵 #天雨路滑 #大溪段 #貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班注意！國1高架南向林口段4車追撞 車流回堵中 07:452023/04/17 社會 國1高架「7車追撞」 車流一度回堵 09:052023/04/11 社會 紫爆！中山高南下內壢段事故 下班車潮嚴重回堵5公里 17:292023/04/14 社會 國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里 17:072023/04/16 社會 新北男行駛中突「失去意識」 自撞分隔島送醫急救 20:112023/04/12 社會 追撞車禍意外揪恐怖情人！車內女子「滿身血」遭砍被押走 20:102023/04/16 社會 出動3.5噸貨車「封路」包夾！他要和車手面交 警將計就計逮人 19:522023/04/16 社會 國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵 16:102023/04/16 社會 貨車煞車失靈自撞電桿！又連掃1大車5機車釀5傷 12:242023/04/13 社會 國3新竹段連環撞 小客車擠壓成鐵餅 20:112023/04/13 社會 絕命終結站？快速道路驚現「椅子」 3車連環撞散一地畫面曝光 10:522023/04/18 社會 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 水庫邊男偷630公斤重漂流肖楠木 眼尖巡邏員警當場逮捕 17:472023/04/17 社會 國3大山段重大車禍！3車連環撞8人受傷送醫 06:482023/04/15 社會 國1北上堤頂高架「火燒車」竄濃煙影響行車 車流回堵中 16:432023/04/18 社會 越級打怪！2噸皮卡「對決」10噸大貨車 網驚：好有勇氣 17:562023/04/13 社會 苗栗男酒駕撞死路人 保險桿脫落逃逸300公尺遭逮回 09:222023/04/17 社會 國1北向岡山路段大貨車撞砂石車！車頭嚴重凹陷 全線封閉 10:452023/04/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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