藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，她近日飛到泰國旅遊，挖空上衣瞬間成為全場焦點。

薔薔昨（18日）深夜在社群平台上傳貼文，透露近日她到泰國旅遊，正逢當地潑水節，「潑水節玩到第五天才有點清醒，每天重複party，現在腰酸背痛頭暈腦脹，好想按摩，這次的影片很精彩喔，有夠瘋的」，一向充滿精力的薔薔難得示弱，表示不確定有沒有體力拍下去，因為在路上太容易變成目標，所以要全副武裝保護妝容。

薔薔站在當地街頭，頭上戴著大帽子防曬和防水，身上是兩截式泳裝，上衣中間挖洞露出火辣東西半球，腰間繫了薄紗裙修長美腿若隱若現，她舉著水槍露出開心笑容，進入潑水區域後薔薔戴著透明防護眼鏡，可見當地有不少人參加潑水節，她上半身也被潑濕，也有遊客選擇穿著雨衣遊玩。

貼文曝光後，火辣的身材吸引2.5萬人朝聖，不少人表示：「哇妳應該是全場最辣的女神」、「薔薔真的台灣之光，台灣也有這麼辣的美女我覺得很驕傲」、「根本直接是辣椒了！」、「欣賞妳的美跟真，加油女神」，有網友提出薔薔和另一位女星有些相似「我以為心湄姐」。