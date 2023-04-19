每年5月桐花盛開時相當漂亮，地上會看似鋪了1張白地毯。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

台灣的桐花盛開期約在每年4月下旬至5月上旬，「2023桃園桐花祭」也即將登場。市長張善政今天於市政會議上表示，今年共規畫5條桐花小旅行，地點遍及大溪、楊梅、龜山、龍潭及蘆竹，除了可以賞桐花，民眾還能深入遊覽在地特色景點。

張善政指出，每年5月桐花盛開時相當漂亮，2023桃園桐花祭活動將從23日開跑，一路舉行至5月7日，這次特別規畫出5條桐花小旅行路線，非常適合全家人一同出遊。

客家事務局局長林昭賢說，桐花小旅行以「步道巡禮」、「手作體驗」、「特色餐點」及「在地人文」為遊程規畫重點，並邀請5家地方發展協會參與，開發大溪、楊梅、龜山、龍潭、蘆竹等5條特色遊程。

林昭賢進一步介紹5條「桐花小旅行」遊程，4月26日、27日「大溪百吉桐花古道悠遊趣」將帶領遊客玩味大溪老街、舊百吉隧道、慈湖、十一指桐花古道、康莊休閒農業區等。4月29日、30日「楊梅舞樂白雪遊桐趣」帶領遊客走訪郭元益糕餅博物館、保甲挑擔古道、泉水窩江夏堂、燕子窩江夏堂、750年老樟樹等景點。

4月30日、5月6日規畫「龜山藝桐旅行趣」及「龍潭桐花細路客庄遊」各A、B兩條路線，「龜山藝桐旅行趣」將帶領遊客踏訪龜山苗圃綠環境生態園區、百年楓香、生態步道、林咖啡DIY體驗、吳特色十九站、桐花步道等。

「龍潭桐花細路客庄遊」帶領民眾踏訪客家文化館、百年古井、挑擔古道、朝東伯公、掌牛伯公、十一份觀光文化園區及挑擔古道、石門大圳、開庄伯公、永福宮、黑白洗、青錢第等導覽體驗。5月7日「蘆竹睹好kon五桶發」則以五酒桶山步道健走、導覽體驗為主。