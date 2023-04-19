OpenAI今年爆紅的AI聊天機器人ChatGPT引發對相關技術強化監管的聲浪。在企業設法使用AI技術提升效率之際，世界各地對於這種創新技術可能被用於不法行為也日益感到擔憂。

在國會聽證會上，議員們向美國聯邦貿易委員會主席Lina Khan和委員Rebecca Slaughter、Alvaro Bedoya提出有關於AI技術創新可能被用來進行更有效的詐騙或可能違法等疑慮。

FTC委員Bedoya對此表示，使用演算法或AI的公司不得違反民法，或違反那些遏阻不公平和詐騙行為的法規，「不能說你的演算法是一個黑盒子，所以你無法去解釋它」。

主席Lina Khan則同意最新版的AI技術可能讓詐騙變得更容易，並強調「任何不法行為都應該受到FTC追究」。

委員Slaughter表示，該主管機關在成立這100年來都必須去適應不斷演進的科技，而去適應ChatGPT和其他AI工具並沒有什麼不同。