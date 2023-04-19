大陸央視新聞19日報導，歐洲議會當地時間4月18日在法國史特拉斯堡召開全體會議討論歐盟對中國大陸關係政策。歐盟執委會主席范德賴恩表示，中國是歐盟重要的交易夥伴，歐盟與中國「脫鉤」不可行、不可取、不切實際。歐洲議會重要成員說，中歐應合作而不是對抗。

范德賴恩表示，本月的中國之行加深了她對中國人民的欽佩和尊重。在過去的幾十年裡，中國振興了國家經濟，讓約8億人擺脫了貧困。中國是歐盟重要的交易夥伴，處理好與中國的關係對歐洲來說非常重要。

范德賴恩說，在我看來這也表明，對歐洲來說，與中國『脫鉤』顯然不可行、不可取，甚至不切實際。

范德賴恩稱，歐盟需要制定出與中國打交道的「獨具歐洲特色的方法和手段」，要在透明、可預測和互惠的基礎上重新平衡雙方的關係。

范德賴恩稱歐盟與中國脫鉤不可行、不可取、不切實際。歐洲議會國際貿易委員會第一副主席札哈迪爾也表示，中歐之間應進行合作而不是對抗。（大陸央視）

歐洲議會國際貿易委員會第一副主席札哈迪爾當天表示，中歐之間應進行合作而不是對抗。札哈迪爾支持法國總統馬克宏提出的歐洲戰略自主政策。他認為，歐盟與中國關係應體現出務實性和合理性。

札哈迪爾稱，中歐關係不夠好，但雙邊關係本應更好，也應該變得更好。首先，他認為應該尋找到新的合作機遇，不管你怎麼想，中國是全球參與者，歐洲應去適應新的情況；其次，中歐之間應進行合作而不是對抗，很高興聽到歐盟執委會主席剛剛的講話，我們開始從談論「脫鉤」轉向降低風險，在他看來這才是理智的立場。