美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平今天受訪時坦言，自己從未逛過紐約，並透露對睡眠的堅持，「必須在幾天前就預先做好什麼時候要睡覺的準備」。

日媒Full-Count報導，大谷翔平今天在紐約洋基隊主場開轟，全場3打數1安打帶有2分打點，本季至今打擊率為3成；本季首次盜壘也在今天出爐。

大谷賽後受訪被問到有關紐約的問題時說，「我一次也沒去過，所以不知道（怎麼回答）」。

即使身處世界大城的紐約，大谷依舊不為這裡的繁華與高樓大廈所動，而是全心全力專注在對棒球的自我管理。紐約跟天使大本營加州安那罕市（Anaheim）有著3小時時差，大谷說，「最重要的是睡眠」，表達出對睡眠的堅持。

大谷說，因為有著時差，且接下來又要馬上回到安那罕，如果在一般情況下，能在回到美西前安排幾場中部地區的賽事，感覺就不會那麼趕。

他說，最重要的還是睡眠，「必須在幾天前就預先做好什麼時候要睡覺的準備」。

談到今天適逢洋基舊球場百週年、當年貝比魯斯（Babe Ruth）曾敲出全壘打，大谷說，雖然知道今天是100週年，但完全不知道當時有沒有打過全壘打。

至於今天首局就開轟的感覺，大谷說，因為第1棒打者已上壘，所以就想辦法拿出好的表現，「我想至少也要讓（二壘上的）跑者能推進到三壘，很開心有好的結果」。

有關當今洋基球場的氣氛，大谷說，球場很漂亮、球迷也很狂熱，總是會有很多球迷進場觀賽，今天也很享受這場比賽。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120419