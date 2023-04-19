蔡英文總統今天接見美國在台協會(AIT)主席羅森柏格，期盼未來能夠透過台美的各項對話的機制，深化雙邊經貿合作關係，並且透過台美避免雙邊課稅協定的洽簽，為雙方企業提供更多利基。羅森柏格則表示，台灣對維護和平與穩定扮演關鍵角色，她也期待美台可以擴大深化彼此的關係。

蔡英文今天在總統府接見羅森柏格時表示，這是羅森柏格上任後首次訪台，格外具有意義，兩個禮拜以前她出訪過境美國紐約和洛杉磯，受到羅森柏格熱情接待，對於美國政府在過境期間提供的各項協助，以及羅森柏格撥冗全程陪伴，她特別表示感謝。

她說，羅森柏格以前在美國國安會擔任過中國及台灣事務的資深主任，也和我們的駐美代表處保持非常密切的聯繫，過去在國安會任內，羅森柏格協助促成捐贈台灣400萬劑疫苗，也邀請台灣參與民主峰會，這些行動讓台灣和美國的合作更緊密，也更拓展了台灣的國際空間。

蔡英文指出，羅森柏格有近20年參與印太事務的豐富經驗，她相信在接任AIT主席這項職務之後，一定能為台美關係注入更多的活力，強化台灣跟美國之間的夥伴關係，並積極促進印太區域的自由開放和繁榮。

對於日前出訪中美洲友邦並過境美國，她表示，這次出訪讓國際社會更了解台灣守護民主自由的決心，也得到更多民主夥伴的支持，尤其美國更是台灣共享民主自由價值的堅實夥伴。

對於拜登政府上任以來，多次重申台灣關係法以及六項保證，也九度宣布對台軍售，堅定支持台灣強化自我防衛的能力，並且共同守護區域的和平穩定。蔡英文代表所有的台灣人民表達誠摯感謝。

此外，她說，台灣和美國在經濟的文化教育等領域，都有密切合作的夥伴。這次羅森柏格也會出席台灣美國商會舉辦的謝年飯活動，顯示美國政府對於深化台美經貿關係的積極重視。

蔡英文指出，台灣正在不斷的努力，打造更友善的投資環境，也歡迎美國企業繼續來台投資。我們希望未來能夠透過台美的各項對話的機制，包括台美21世紀貿易倡議等深化雙邊的經貿合作關係，並且透過台美避免雙邊課稅協定的洽簽，相信能為雙方企業提供更多的利基，共同創造更多的成長跟繁榮。

羅森柏格則感謝我政府邀請她到台灣，繼續蔡英文總統過境紐約和洛杉磯時的對話，她說，此行是2017年之後，她首次訪問台灣，也是接任AIT主席後首次訪台。

羅森柏格表示，美國在台協會負責美國與台灣的非官方關係，定期到台灣來訪問與總統對話就是其中非常重要的工作項目之一，而且她也非常的期待此次訪台，能和其他政府團隊成員、企業領袖、公民社會以及各政黨見面，進一步了解台灣蓬勃發展的的人民與社會。

她強調，台灣是美國非常珍貴的友人、重要的貿易夥伴，對維護和平與穩定扮演關鍵角色，美台合作有很多的方法，可以擴大深化彼此的關係，而且她也非常的期待。就如她在紐約等僑宴中所言，台灣是世界上一股良善的力量，所以她非常期待與蔡總統及其團隊成員在未來繼續合作。