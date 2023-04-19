苗栗縣長鍾東錦19日接見表揚獲選全國模範勞工的翁明華

任職於裕隆汽車製造股份有限公司的翁明華，獲選今年企(產)業勞工組全國模範勞工，苗栗縣長鍾東錦19日接見表揚他，並肯定他是苗栗之光。同時期許縣府同仁都能像翁明華先生一樣，不斷提出創新想法，造福縣民。

裕隆公司三義廠廠長王生國表示，翁明華先生於裕隆汽車服務長達25年，平時工作負責盡職，被派任至大陸杭州建廠生產納智捷，並協助提升俄羅斯與菲律賓廠的塗裝品質，2014年獲選為公司績優員工，並於生產材料用量、廢棄物與廢水減量提出多項創新改善，推行節能減碳活動降低碳排放量，參與公司每年企業社會責任報告書(CSR)、永續發展報告書(SR)發展永續環境的環保改善課題，協助公司取得多項國家環保與節能獎項。

此外，翁先生對於工會事務也熱心參與，擔任工會監事、會員代表與職業安全衛生委員會委員，替勞工發聲，與公司一同打造安全無慮的職場環境，確保勞工職場安全與身心健康，得到此項殊榮，真是實至名歸。

縣長鍾東錦表示，翁先生除了認真負責，肯為公司設想外，還是公司的提案王、點子王，他認為在台灣這樣缺乏天然資源做後盾的地方，人民的創新精神才是最大的資源，希望縣府主管單位或同仁，能多提出創新想法，讓民眾生活過得更好。同時縣府也會持續招商引資，吸引各大企業投資苗栗，以增加就業機會，也預祝所有勞工朋友五一勞動節快樂。

縣府勞青處長王浩中指出，今年度全國模範勞工當選名額總計51名，其中企(產)業勞工組26名，縣內裕隆汽車製造股份有限公司翁明華先生從眾多佼佼者之中脫穎而出，獲選112年全國模範勞工，值得肯定。