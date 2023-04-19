熱愛跳舞的女大生小呈，3年來飽受髖關節疼痛之苦，常在半夜睡夢中痛醒，經診斷後發現是因雙側髖關節發育不良所造成的髖關節早期磨損。台北榮民總醫院利用3D列印精準規劃搭配微創全髖臼轉位手術，助小呈成功恢復，如今已進步到能進行輕度運動，有望重拾跳舞人生。

兒童骨科許逵翔醫師說明微創式全髖臼轉位手術，能達到理想髖臼位移，結合3D列印精準術前計畫，併發症少復原更快速。（北榮提供）

台北榮總骨科部主任蘇宇平表示，髖關節發育不良在台灣的發生率為1.3％，但臨床上的感受並不少見，加上早年新生兒未針對髖關節進行檢查，因此潛在個案可能更多，而髖關節發育不良病患因髖臼發育不全，造成髖關節不穩定，使受力面積減少，因此病患經常承受比常人多2至10倍的壓力。

有鑑於小呈熱愛跳舞，年紀又輕，北榮髖臼發育不良治療團隊建議，以微創式全髖臼轉位手術來增加髖關節穩定度及受力面積，減少未來需要接受人工髖關節置換術的機會。

小呈及媽媽(右3.4)與醫療團隊合影。（北榮提供）

為順利完成手術，北榮骨科部與身障重建中心合作，先將小呈的髖關節3D模型印出進行術前規劃，計算出最佳轉動角度再下刀，接著以微創的方式完成全髖臼轉位手術，執刀醫師許逵翔指出，有了完整的事前準備，手術過程僅花1小時，隔天小呈便能下床練習走路。

小呈表示，原本在進行手術前也相當擔心，畢竟髖臼轉位手術屬於大工程，最怕的是術後疼痛會導致無法再去跳舞，不過北榮提供的止痛方案效果相當顯著，讓她在手術後幾乎感覺不到疼痛。

骨科部蘇宇平主任表示新生兒髖關節篩檢，可及早發現髖關節發育不良及早預防。（北榮提供）

蘇宇平說，在台灣發生退化性關節炎的最大原因不是因為勞動，而是髖關節發育不良，而有很多都是在小孩發育階段能夠發現、及早治療，雖然現在新生兒都會進行理學檢查，但高風險因子如多胞胎、臀位產、家族史等新生兒就建議要做超音波檢查，如能在出生後半年內發現，都能進行矯正。

至於什麼樣的人適合接受全髖臼轉位手術？許逵翔表示，髖關節部位的形狀大致上要能接合，例如球體跟碗的形狀要能維持，其次是髖臼以造成磨損，或是很嚴重的磨損，就不太建議執行，必須趁還未出現磨損前執刀效果最理想。

蘇宇平則補充，相較傳統的人工關節置換只能用約20年，微創全髖臼轉位手術至少可讓病患使用30年，且8成病患在效期內不須再動刀，相當適合像小呈這類年輕族群。