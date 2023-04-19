台北房價居高不下，許多民眾往蛋白區移動，而捷運的末端站就成了許多民眾以時間換取房價的購屋區域。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點台北捷運各路線的末端站房市表現。其中，最高與最低均價皆來自淡水信義線，分別是象山站和淡水站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，象山站雖是捷運末端站，但站點位於台北市信義區，出站就能看見知名地標台北101，周圍大樓林立，鄰近信義、吳興街商圈，商業機能十分發達且具備完善生活機能，可謂是精華蛋黃區，而周邊房價近一年均價也高達87.2萬元。

而淡水站位於新北蛋白區，而象山站則來自台北精華地段，造成兩站價差距大，而若以台北車站為中心點計算乘車時間的話，從淡水站至台北車站需耗費38分鐘，而從象山站至台北車站僅需17分鐘，差距達兩倍以上，這也是造成價格兩極分化的原因之一。

雖然淡水距離台北市中心較遠，因此房價也相對親民。陳金萍表示，近一年淡水站周邊平均單價為23.1萬元，是所有捷運末端站最低者，而售出平均坪數也達到30.5坪，可說是用時間換取更佳居住空間的典範。而近年來淡水發展迅速，在淡海輕軌通車後，淡水的交通機能也得到了明顯的提升。

以件數來看，交易量前三名皆集中在中和新蘆線，其中蘆洲站交易件數達到270件，均價來到42.1萬元。陳金萍分析，蘆洲站近年市場熱絡，主因為鄰近南港子重劃區，餐廳、大賣場、運動中心等生活設施樣樣具備，還有忠義國小、鷺江國中等明星學區，此外，蘆洲站距離台北車站只需20分鐘車程，未來也將連接五泰輕軌，不論是往來台北市中心，亦或是前往五股、泰山都很便利，屬於自住投資皆宜的區域。

捷運蘆洲站因生活機能完整，未來也有五泰輕軌等交通議題利多，使房市持續熱絡，交易量位居第一。(圖/永慶房產集團提供)

除了蘆洲站，同屬中和新蘆線的迴龍站、南勢角站也分別以199件及192件交易件數緊追在後。陳金萍表示，迴龍站位於下新莊迴龍丹鳳生活圈，生活機能發展成熟，也有裕民、丹鳳國小等學區加持，近一年均價落在36.7萬元，相較其他站點實惠許多，成為不少小資族的優質選擇，此外，未來迴龍站預計將連通萬大線，同時與桃園捷運棕線交會，形成三環三線交會的車站，極具發展潛能。

陳金萍表示，對比精華地區，多數末端站站點都能以更實惠的價格換取較優質的選擇，而隨著捷運線路愈來愈廣，單單搭乘捷運就能在雙北市及鄰近縣市間快速移動，不僅加強了區域連結，也使地區快速發展，因此鎖定捷運站周邊住宅，不論是自住或是投資都將是不錯的選擇。