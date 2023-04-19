永慶房屋持續優化科技服務，分別針對購屋民眾和屋主推出諸多科技服務，迅速媒合買賣雙方，增加購售屋效率；更推出「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」等誠實服務，揭露房市短期交易狀況，提醒消費者避免遭到黑心業者坑騙，更是擦亮「科技房仲」金招牌！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋不斷從消費者的購售屋需求和回饋，持續優化科技服務，提升消費者體驗。針對買方，除了原有的「實境找房」服務，以720度室內環景照片，幫助民眾掌握房屋內部格局和屋況，永慶房屋更推出「專人導覽」服務，由永慶房屋經紀人拍攝房屋帶看影片，逐一介紹房屋尺寸和特色、甚至社區周遭環境與優勢，提升消費者的看房效率。

2023年更推出「線上問」功能，使消費者一鍵就能聯繫物件負責人，直接詢問房屋尺寸、請經紀人安排類似物件一起賞屋。近來永慶房屋又推出「買屋力找房」服務，消費者只需要輸入自己預期的購屋區域、自備款、每月還款金額資料，就能迅速計算出能夠負擔的房屋總價，更能據此找到符合消費者財務負擔能力的房屋，找房超便利！

永慶科技服務列表。(圖/永慶房屋提供)

針對屋主，永慶房屋提供「賣屋算算看」服務，屋主只要在線上輸入房屋地址資訊，就能迅速掌握房屋行情、消費者熱搜程度、以及周遭區域的市場競爭狀況。

委託永慶房屋售屋的屋主，不僅有專業團隊拍攝「實境找房」、「專人導覽」影片協助售屋外，還享有永慶房屋的「直營聯賣制度」，透過完整的制度與科技系統，一家委託，雙北超過270家直營店全通路服務，迅速幫助屋主找到潛在買家。同時，永慶房屋經紀人還能透過「AI智能配對系統」主動出擊，根據房屋條件和買方資料，精準媒合買賣雙方。根據永慶內部數據，永慶AI智能配對減少民眾近4成賞屋時間，也等於幫助屋主加速售屋歷程！

永慶誠實科技列表。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產科技除了增加的購售屋效率之外，更保護消費者不受到黑心房仲業者坑騙。陳賜傑表示，房屋買賣涉及大筆金額，若是遇到不肖的房仲業者，動輒可能損失數百萬的房價，消費者務必謹慎。永慶房屋也持續利用科技服務，幫助並提醒消費者避免遭到坑騙。

陳賜傑指出，黑心房仲最常見的坑騙手法，就是透過選擇性揭露實價登錄資訊，使消費者誤信過高或過低的房價，進而賤賣自身房產，或是以過高的價格購入房子。身為「誠實房仲」的永慶房屋，透過系統統一提供實價登錄數據的方式，杜絕經紀人自行挑選成交行情的可能性。消費者不管去哪一間永慶房屋直營門店索取行情、不管是索取提供給屋主的「誠實售屋計劃書」或是提供購屋民眾的「誠實房價報告書」，記載的行情資訊皆為一致，更由於主動先行提供永慶房屋成交紀錄，實價登錄資訊更是領先政府。

永慶房屋更建置「投機客資料庫」，列管七千筆投機客名單，拒絕往來，保護消費者不會因為投機客而賤賣房產，或是以過高行情購入房屋。此外，永慶房屋更透過大數據分析，推出「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」，提醒購屋民眾和屋主近兩年內房市投機炒作現象，以及高額價差，保障消費者權益。

陳賜傑表示，永慶房屋不僅以「先誠實再成交」的精神，服務每一位消費者，更提供具體保障，以捍衛消費者的權益。除了不斷優化房產科技，提升消費者的購售屋體驗外，永慶房屋也將持續傾聽消費者需求，致力提供安全、安心的房市交易環境。