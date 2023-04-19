市場需求低迷，日前傳出全球半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）遭台積電砍單4成EUV機台。ASML周三（19日）公布第一季財報，營收67億歐元、年增91%，淨利19.56億歐元，較去年成長近3倍，表現超乎市場預期；執行長透露，今年前景基本上維持不變，目前積壓訂單金額超過389億歐元（約台幣1.3兆元），這個說法也間接駁斥砍單傳聞。

ASML公布第一季營收67.4億歐元（約台幣2258億元），年增91%，淨利19.6億歐元（約台幣656億元），較去年同期6.95億歐元高出近3倍。分析師先前預估，第一季淨利16.2億歐元，營收為63.1億歐元。

在財測展望方面，ASML估第二季營收65億至70億歐元之間（約台幣2177億元至2345億元），毛利率50%至 51%之間。ASML預計2023年營運持續強勁，今年營收較去（2022）年成長25%以上。

執行長Peter Wennink表示，ASML第一季營收達67億歐元，毛利率為50.6%，雙雙高於財測，主要歸功於本季加速安裝、系統驗收提前，因此EUV與 DUV 業務營收均高出預期。

Wennink說，部份主要客戶進一步調整設備需求時程，其他客戶則吸收這類需求調整，特別是在較成熟的DUV製程節點部分。他強調，「今年總體需求仍然超過我們的產能，目前積壓訂單金額超過389億歐元（約台幣1.3兆元），公司營運重點是盡可能拉高系統出貨。」

日前傳出ASML被大客戶台積電砍單達4成，Wennink指出，「2023 年的前景基本保持不變。」

ASML先前提到，預計將交貨約60台EUV極紫外光微影設備，以及約375台DUV深紫外光微影設備。