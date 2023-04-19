雲科大19日邀請教育部技職司、產業界、高中職舉行「技優大聯盟」成立大會。（周麗蘭攝）

高中職生技優保送入國立科大的學生因不擅長學科，休學或被退學者多，雲林科技大學為保護國手級學生，6年前率先成立設計技優專班，讓他們自由汲取他們需要的知識，校方今（19日）邀請高職、業界、與該校成立「技優大聯盟」，校長楊能舒一度感動哽咽。

全國高中技藝競賽、全國技能競賽、國際技能競賽是高職學生心目中的最高殿堂比賽，前3名可獲技優保送入國立大學，但保送進入名校後很多不到大三就被當退學，原因是科大著重於理論而非技術，學術殿堂反成為國手殺手。

雲林科技大學6年前在設計學院成立獨立的「設計技優專班」，與高中職校保持聯繫，並引進業界資源，讓技優學生們發掘潛力，找到屬於自己的大學之路。

教務長李傳房表示，大三的理論課很重，對技優學生很困難，專班可讓他們實作看缺什麼理論再補，在大三很多課已經到業界了，能不斷提升技能，大四甚至全學年在業界，直接銜接就業。

一名國手級電銲高手獲保送雲科大，校方媒合他去中鋼實習，去年畢業升為正式員工，月薪7萬至8萬元。

去年雲科大再成立專門招收設計類與機械類技藝優異學生的「跨域整合設計學士學位學程」，對接選手的技術特性，與產業高度共構，涵蓋機械、設計、數位、金融、工程等領域。

雲科大19日邀請教育部技職司、產業界、高中職舉行「技優大聯盟」成立大會，一開始欣賞3名技優學生的紀錄片，校長楊能舒看完致詞一度感動哽咽，他表示完全理解為何業界會這麼欣賞這些學生，雲科大必須繼續保護技職的根苗。

他表示，每個人的學習過程不一樣，有些擅於理解抽象概念一路讀書上去，但有些人不一樣，社會不能把他們當棄子，政府與學校都應該幫助他們創業，不辜負他們的能力，課還是要上，但學生所需要的要更加協助。