新北市洪姓夫妻看準新冠肺炎期間，民眾對保健食品需求高，利用開設在台灣跟德國的公司，利用人頭包裹以申報不實方式，將藥品由德國輸入台灣，販售的禁藥包含高劑量維他命D等，自2020年1月至2022年6月共獲利1723萬餘元，警方日前查獲洪姓主嫌等4人到案，並查扣6項禁藥，全案依涉嫌藥事法輸入及販賣禁藥等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊在新冠肺炎疫情期間實施網路巡邏發現，某國際貿易股份有限公司在LINE經營網路平台，涉嫌販售高劑量維生素D等禁藥，立即與保二總隊刑大偵二隊及新北市政府衛生局組成專案小組擴大追查，並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。

洪姓夫妻利用人頭包裹以申報不實的方式，輸入高劑量維他命D等藥品牟取暴利。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

專案小組偵查發現該公司洪姓夫妻認為德國跟台灣藥品有價差，兩人在德國與台灣都有成立公司，利用人頭包裹以申報不實方式，將藥品由德國輸入台灣，再由公司刊登在LINE社團群組以市價5折左右價格販售。

洪姓夫妻販售的藥品包含「百年草本Sanct Bernhard高劑量維生素D3 5600I.E、維生素D3 2000 I.E、維生素D3 1000 I.E」等3種劑型及「褪黑激素口含片1Mg」、醫師處方藥「Zymafluor 0.25mg（小哈氟、氟錠） 」、乙類成藥「China-Oel Pfefferminzol（德國百靈油） 」等6項，都是未經核可輸入的禁藥。

專案小組清查洪姓夫婦2年半間共銷售5萬餘瓶，銷售金額達新台幣1723萬餘元，今年2月將洪姓主嫌等4人查緝到案，並查扣前述6項禁藥，合計2339瓶及貨物進口單1批等不法證物，依違反藥事法等移送新北地檢署偵辦。

警方指出，新冠肺炎疫情期間民眾對報導防疫的保健食品購買意願高，造成高劑量維生素D3熱銷，但台灣規定維生素D3超過800IU應以藥品列管，刑事警察局提醒民眾切勿因一時貪小便宜，在網路上販賣或購買未經衛生主管機關發給藥品許可證的藥品，以免官司纏身或消費糾紛求助無門。