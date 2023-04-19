南韓2014年4月16日發生世越號沉沒事故，共造成304位乘客以及船員不幸離世，由於此次案件是自1970年以來最嚴重的渡輪災難，且其上大多是參加校外教學的高中學生，至今仍是南韓社會一道嚴重的瘡疤。豈料，韓男團MIRAE（未來少年）竟在世越號9周年當日，曬出相關梗圖，並模仿溺水者發文，讓韓網震怒。

推特上有一名網友寫下：「怎能這樣用濾鏡」，並曬出MIRAE隊長埈赫(Junhyuk)以及日籍成員嶋田翔(Lien) 於16日在官咖(Weverse)上的互動截圖，只見畫面中，Lien利用「水面濾鏡」拍攝公司內部，並寫下：「我們公司要趕快搬走的原因」等字句，此外，隊長埈赫也在留言處回覆：「「救救我咕嚕嚕」、「科科科科」等，看似在玩「溺水梗」，引發韓網討論。

세월호 9주기인데 굳이 이런 필터 사용하는 아이돌 누구? 정상적으로 사용할 수 있는 필터를 굳이 침수된 거 처럼 표현하고 살려달라고 웃으면서 조롱하는 아이돌 누구?? 무지도 죄임#미래소년 #리안 #시마다쇼 #이준혁 pic.twitter.com/QI9plZlSsx — 미래소년 리안 준혁 세월호 조롱 (@miraeridicule) April 17, 2023

據了解MIRAE的原文已被刪除，然而相關內容卻在推特上以及韓網論壇《THEQOO》、《Instiz》上引發討論。對此，有不少網友認為，雖然兩人或是在「玩梗」而已，但發文當日恰巧是世越號事故9週年，因此此種「地獄玩笑」相當不妥，引發討論。

而《THEQOO》的相關內容現已被刪除，但《Instiz》依然可見到網友寫下：「身為99年出生的我，記憶仍歷歷在目」、「我為孫東杓(成員之一)感到難過」、「我只能說，真正的無知是種罪」、「時機點真的不好」等抨擊字句。