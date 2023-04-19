每月第四個禮拜六、日舉辦的「神農市集」，本週末4／22及4／23將在凹子底森林公園農特產品新鮮直送，嚴選全高雄在地以及外縣市小農，通過三章一Q安全保障認證推廣展售市集，匯集各區域盛產蔬果新鮮直送，豐富多樣化的選擇讓民眾一次購買齊全，伴隨著農特產品展售，現場規劃農特產品展售試吃、多組精彩街藝演出、集點兌換精美贈品小禮等，豐富多樣化的市集活動，讓民眾體驗每個月份神農市集帶來的風采！

神農市集於每月第四個禮拜六、日下午三點到九點在凹子底森林公園舉辦，嚴選農特產品、產地新鮮直送。(高雄市農業局提供)

神農市集本月之星是高雄鳳梨，正值盛產季節，甜度高、口感鮮美，產地以大樹、內門、鳥松區為大宗；除鮮果外，小農手工製作出健康方便食用的鳳梨果乾、鳳梨醬以及醃製鳳梨，眾多的製作方式讓鳳梨呈現出多樣料理和食品。竹筍也是春季當令經典食材，因氣候土壤因素適合種植在高雄，為六龜、那瑪夏、大社、燕巢、甲仙等區域特產，品質優良、口感鮮美，拌、煮、炒等料理方式都能呈現竹筍帶來的清爽口感。在逛市集之餘，還可以參加新鮮直送農特產品免費試吃活動，同時欣賞多項精彩演出，適合大人或小孩一起來同樂！

高雄市政府農業局表示，透過神農市集的活動，讓更多人認識高雄在地農特產品，支持在地農業，同時也增進民眾對於食品安全及環保議題的認知。時序邁入春季時節，四月特產的鳳梨、土芒果、竹筍，成為當令的焦點以；另外，全年度盛產的玉米、小白菜等作物，現場多元豐富的農特產與蔬果，讓民眾在神農市集走一圈就能把新鮮健康的蔬果帶回家中，與家人一起吃得健康又安心！

透過神農市集支持在地農業，同時也增進民眾對於食品安全及環保議題的認知。(高雄市農業局提供)

神農市集於每月第四個禮拜六、日下午三點到九點在凹子底森林公園舉辦，嚴選農特產品、產地新鮮直送、安全認證保障，最具豐富性的活動，只在高雄神農市集。民眾可搭乘捷運至凹子底站4號出口，或乘坐接駁公車：紅32路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，更多活動詳請上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/KSSG12)查詢。