桃園市長張善政（左三）視察中壢汙水BOT計畫，要求施工廠商做好公共安全及相關交維措施。（呂筱蟬攝）

桃園市長張善政（左二）視察中壢汙水BOT計畫，贈送工程人員禮品慰勞辛勞。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢汙水BOT計畫分4期推動，第1期工程預計今年9月完成通水，市長張善政19日前往視察，表示針對高風險工區加強防護措施外，要求施工單位做好交通維管計畫，透過「落實交維措施」、「嚴謹施工管理」及「透明施工資訊」，讓市民的不便降到最低。

張善政視察時深入地底6米查看管徑135公分已完成的汙水管線品質，並慰勞施工人員感謝大家的辛勞。他說，雖然汙水下水道是平時看不到的隱形建設，但對市民生活環境及品質而言是非常重要的工程，先進國家也常以汙水下水道接管率，評估環境及都市基礎建設的進步程度。中壢區污水下水道BOT系統為桃園市第2大的污水促參計畫，也是市民非常期盼的工程，全數完工後，不僅可處理約20萬戶家庭污水，也將讓桃園的居住環境變得更好。

中壢汙水BOT計畫範圍涵蓋高鐵桃園車站特定區、中壢及內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮都市計畫區及中壢龍岡地區都市計畫，另中壢水資源回收中心全期每日汙水處理量達15萬6800噸，公共管線工程總長度約246公里，目前完成約10公里，用戶接管數共19萬9973戶，目前第1期工程進度順利，持續往中壢市區方向推進中。

他也提到，桃園目前有3個主要的汙水下水道工程，包括桃園、中壢及埔頂BOT案，雖然工程大部分位於地底下，但仍對路面交通造成影響，請工程單位務必落實交通維持措施，以及公共安全能夠做到盡善盡美。此外，市府也會透過里長的宣導，讓施工資訊更加透明，期盼市民更支持汙水下水道建設。

水務局表示，中壢區新生路上的汙水管線施工過程，符合法規程序申請到路挖掘許可證外，進場後也要求施工廠商落實交維計畫，現場設置告示牌讓用路人知道施工資訊，針對高風險工區增設防撞桶、爆閃燈及3層防墜網，後續在施工完成後將由民間機構辦理路面修復，而水務局每周皆會在「水meet桃」粉絲專頁公布次周汙水施工位置，提前告知用路人避開施工路段。