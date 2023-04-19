政府近年致力推動低碳城市，大力發展電動運輸系統，民間對於電動車的接受度也大為增加，但一般公寓大廈的充電設備尚未普及，甚至常衍生糾紛，新竹市議員曾資程就建請市府訂定「公寓大廈共同部分維護修繕費用補助要點」，協助推動電動車普及化。

市議員曾資程指出，目前中央政府致力推動發展低碳城市政策，地方政府也應積極在政策上配合，因為目前民間對於電動車的接受度已愈來愈高，但相關辦法卻沒有同時趕上。

他說，充電設備因需安裝於社區內，涉及繁雜的設備規格、用電及配電安全、大樓結構配線及維護管理權責等諸多不同單位，現階段許多管委會對於充電椿設備也仍存有許多疑慮。

曾資程說，希望市府參照其它縣市作法（台北市最高補助49％），成立專業輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務，以排除車主與管委會雙方問題點，並訂定「新竹市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助要點」，予以補助管委會，以鼓勵民眾汰換老舊車輛並多多使用電動車。