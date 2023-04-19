在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與烏東頓內茨克（Donetsk）地區首長普希林（Denis Pushilin）會面後，烏克蘭外交部發布聲明，下令召回烏克蘭駐白俄羅斯大使。

據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，魯卡申柯18日在首都明斯克，會見了到訪的頓內茨克地區領導人普希林（Denis Pushilin）。

烏克蘭外交部在其網站上發表聲明，譴責魯卡申柯的會面，稱其「企圖使俄羅斯佔領當局在頓內茨克的代表合法化」。當局宣布，將召見烏克蘭駐白俄羅斯大使基濟姆（Igor Kizim）回基輔進行磋商。

據烏克蘭外交部稱，普希林受到烏克蘭和國際制裁，魯卡申柯與他的會面，代表「白俄羅斯共和國又一次公然的不友好行為，旨在支持俄羅斯聯邦的侵略國」。烏國外交部還呼籲明斯克，停止支持俄羅斯對烏克蘭開戰。