蘋果卡與高盛銀合作，Apple Card用戶透過獎勵計Daily Cash獲得的現金回饋會自動匯入儲蓄帳戶戶，Daily Cash最高提供3％消費回饋，而Apple Card儲蓄帳戶的年利率高達4.15％已在美國上路。

台灣媒體關注未來這種刷卡回饋轉存款、手機複合式金融，金管會如何監管。莊琇媛指出，細節要再確認，若這個金融服務來自銀行，高盛本就是銀行、提供金融服務，與蘋果策略合作提供客戶一個好的方案就沒問題，只要彼此間談好成本如何分攤就可以，就像現在發信用卡紅利回饋、機場接送，基本上是與客戶說清楚，成本、優惠，按合約走就沒問題。

蘋果卡新服務是否抵觸台灣法規，莊琇媛表示，要研究誰在提供金融服務，若是高盛銀行提供、蘋果只是載具，或是像聯名卡，若這樣規範的還是銀行。「刷卡轉存款」是不行的，支付工具「不能把點數變利息」。

莊琇媛指出，4.15％的高利有可能是高盛付部份、蘋果付部份，希望更多人使用蘋果手機。

但「信用卡消費款轉存款這是不行的」莊琇媛進一步指出，支付工具不是預借現金，對消費者也不划算，因為預借現金要付利息。

會找蘋果喝咖啡嗎？莊琇媛表示，會先用公開資料研究，目前國銀沒有來問過這種模式，通常美系公司會以該國市場先開始看看消費者反應。