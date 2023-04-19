Yankees are selling Japanese Ohtani jerseys in their team store



(via @marioagomez_1) pic.twitter.com/mM79Q4HbDU — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 18, 2023

洋基主場迎來天使系列賽，球場的商品鋪再度出現了大谷翔平的球衣，放在一大堆洋基商品之間，旁邊就是當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的球衣，引來球迷與媒體的議論。美媒揶揄洋基也趕著熱潮要「發大谷財」，球迷則表示：「這件球衣改成條紋的一定會更好看。」條紋球衣就是洋基戰袍，球迷當然希望大谷能夠加盟洋基。

對於日本球場來說，販賣客隊球員的商品沒什麼奇怪的，大聯盟球場也會販賣一些客隊商品，但這在洋基商店並不尋常，而且還有販賣大谷在經典賽日本隊的球衣。去年對戰天使的系列賽，洋基主場商品架也出現過大谷的球衣，引起媒體的注意。

洋基當初也想簽大谷翔平，只是沒能搶贏西岸的天使隊。畢竟洋基在日本也有相當的市場，過去他們簽下過松井秀喜、鈴木一朗、田中將大這些赫赫有名的日本好手，松井還當選2009年世界大賽MVP。大谷本人也表示很喜歡洋基球場，希望有機會在這裡投球，

天使19日做客洋基，大谷馬上就拿出好表現，轟出1發強力的兩分全壘打。此戰湧入將近3.8萬人觀戰，不過洋基球迷一向很多，票房最慘的運動家才最能看出大谷的票房號召力。運動家本季主場開幕戰對天使吸引2.6萬人，很多球迷都是舉著大谷翔平的加油標語，天使離開之後，運動家的下個系列賽（對戰守護者）就只剩單場3000人。