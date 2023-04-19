嘉義市為擴大推動食育教育，提倡在地食材、行銷在地美食，甚至進一步結合雙語教育，今年教育處、建設處與嘉義大學團隊進一步合作，將在既有食農教融基礎上，從嘉大出版的繪本《嘉寶的田野大調查》再出發，從雙語角度讓食農教育往下再深耕，今「食育力．吃在地．雙語在I＋」記者會上，教育處也宣布，未來學校營養午餐將供應10次幸福嘉義米，教導孩子吃在地、食當季。

今市府特別舉辦「食育力．吃在地．雙語在I＋」記者會，宣布食育扎根再深化。（呂妍庭攝）

今是立法院三讀通過「食農教育法」滿1周年，繼嘉義市在2022年食育力大調查獲「食育力五星城市」後，市府在既有食農教育基礎上，將進一步推動「食育教育」，嘉義市長黃敏惠表示，嘉市連續2年獲食育力五星城市，除公私協力推動飲食體驗，把關校園食安外，更重視校園飲食教育的扎根。

嘉義市長黃敏惠期待食育的種子在孩子心中發芽成長，將食育力成為嘉義市幸福力的表現。（呂妍庭攝）

黃敏惠說，去年「食農教育法」三讀通過後，秉持著「食育不只是知識更是素養」理念，全市各國中小學都有自己的菜園，由學校規畫「食育教育」課程，也將食育素養融入相關領域課程中，讓食育的種子在孩子心中發芽成長，將食育力成為嘉義市幸福力的表現。

今記者會後，由嘉義市長黃敏惠等來賓親自為學裡打菜，共享營養午餐。（呂妍庭攝）

黃敏惠特別感謝嘉義大學對食農教育的長期深耕，成立「食農產業及科普菁英教研中心」組織科普推廣團隊，支持各級學校推廣食農教育，包括市府去年也和嘉大合作出版以嘉大吉祥物「嘉寶」為主角的繪本《嘉寶的田野大調查》，將食農教育以嶄新面貌呈現，未來也會持續深化合作，讓食農教育向下扎根，建立食安意識，讓人親近農業，認識鄉土。

興安國小學童幾乎不挑食，認真吃蔬菜。（呂妍庭攝）

今記者會前，不但安排教育處營養師為學生進行雞肉飯營養教育，嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠也安排食農教育推廣團隊進行雙語食農教育活動及英文蔬果歌謠教學，讓食育教育跨域英語教學，做為興安國小的國際教育課程「嘉食E交流」的延伸，希望孩子們日後能用英語介紹嘉義市特色美食，與外國朋友交流。

今天的營養午餐主要菜色是雞肉飯，這道菜色也是嘉義市校園的地方特色菜單。（呂妍庭攝）

嘉大副校長陳瑞祥表示，樂見嘉大不同學習背景的學生，在嘉大師長指導下，學以致用跨科系斜槓合作，具體展現嘉大人愛惜地球關懷永續的理念。

市府教育處長林立生表示，今年會從嘉大出版的繪本《嘉寶的田野大調查》進行食育雙語教學。（呂妍庭攝）

市府教育處長林立生表示，市府為了推廣在地品牌的米食，特別編列經費供應全市國中小學都在今天營養午餐食用由嘉義農業試驗所副研究員吳永培博士育種的台農82號「幸福嘉義米」，今年度各校也會供應10次幸福嘉義米。此外，本學年與嘉大團隊的合作會從志航國小、大同國小出發，之後再擴及其他學校。