台泥(1101)19日宣布，子公司能元超商已和宏碁集團簽署企業購售電合約（CPPA），將台泥綠能彰旺風力發電所發的綠電轉供予宏碁，每年提供宏碁約千萬度綠電。

能元超商2022年11月成立，投入綠電交易市場，協助其他產業取得永續綠電減少碳排。

台泥指出，能元超商為目前全台自建案場最多、平台上可銷售綠電最多的再生能源售電業者，不僅可提升綠電滲透率，也可以確保綠電穩定來源。

能元超商也提供完善的售後服務，已透過能元超商轉供綠電的客戶可透過台泥旗下「台泥資訊」自主研發的能源管理系統，獲得詳細的用電資訊、綠電匹配量、用電曲線、抵省多少電費以及累積總減碳量，協助客戶有效監控綠電使用並規劃下階段綠電購買策略。

近年國際興起綠色供應鏈，許多企業宣示加入RE100，公開承諾在2050年前達成100%使用綠電；國際碳邊境稅(CBAM)即將到來，更對出口市場造成巨大影響。台泥指出，旗下台泥綠能是目前台灣建置再生能源種類最多的公司，包括風力發電、太陽能光電、太陽能與陸域風機合併使用發電、漁電共生等，預計2023年開放銷售再生能源裝置容量達103MW，約1.5億度綠電。

台泥綠能也是目前台灣唯一同時投入地熱與海洋溫差發電兩項能源的企業，希望為台灣打造更不受氣候間歇性影響、可24小時發電的綠電，滿足更多台灣企業的綠電需求。

根據NGO組織計算，全台綠電總量目前僅1.56%進入自由市場，許多中小企業在採購綠電上面臨極大難關，因此自「能元超商綠電交易平台」啟用以來有數十家中小企業正與能元超商積極洽談中。

台泥指出，「能元超商綠電交易平台」承諾每年提供一定比例的綠電採購量給出口導向的中小企業。

能元超商設置開放透明的「能元超商綠電交易平台」，推動全台第一個「線上免費綠電顧問服務」，讓企業可以在網路上先輸入用電資料及希望達成的綠電目標，透過平台的AI智慧演算數據分析，不需人與人洽談，即可取得初步綠電購買規劃。