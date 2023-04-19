陶晶瑩（左）日前乳房下方處拉傷，李李仁現場示範替她按摩，引起在場媒體尖叫聲。（鄭宜熏攝）

陶晶瑩（左）跟老公李李仁當眾討親親。（陳俊吉攝）

李李仁親老婆陶晶瑩放閃。（陳俊吉攝）

陶晶瑩（陶子）、李李仁夫妻今（19日）出席FUJI AI雙感知摩術椅新品發表會，對於陶子先前受訪表示夫妻最近各自忙碌，「恩愛」次數減少，李李仁解釋現在也不年輕，恩愛不是靠行動，「我覺得有的時候靠一個關心、一個問候，可能比衝上去抱緊她擁吻，她可能會更滿足」，陶子認同說「現在都靠心動」。

連續代言6年按摩椅，夫妻倆聊起按摩問題，陶子自曝日前肋骨處附近拉傷，因按摩椅按不到，所以李李仁親自「服務」她。李李仁現場示範起動作，敘述那天他在陶子後面，竟引來陶子開黃腔笑說：「他常常這樣從後面......『抱我』。」自嘲得了「嘴滑症」。覺得老公比較會按還是按摩椅？陶子說：「就像他講的有些東西按不到，像是乳房的下方。表示這次受傷的部位有點奇怪，所以這個部分就由李李仁來。

原本無法參與女兒荳荳17歲生日的夫妻，因陶子臨時2個節目行程調開，她決定飛美國替愛女慶生，令工作滿檔的李李仁好羨慕，只好留在台灣照顧兒子跟2隻狗，直言：「我就是不喜歡全家人分開，她（指陶子）就是很喜歡跟我女兒一天到晚往外跑。」

會擔心兒子小龍長大後有「空巢期」嗎？陶子、李李仁皆稱「會啊」，因兒子目前未透露將來想讀什麼，李李仁說盡量會把兒子留身邊，「除非小孩自己有想法，像我女兒自己有想法，媽媽就支持，總不希望小孩以後大了說當初想幹嘛，不讓他幹嘛，如果兒子沒什麼太大想法，就乖乖待在身邊就好，等到大一點再看。」

陶子稱現在重心80％都放在毛小孩身上，李李仁則說女兒雖不在台灣，但每天仍很多事做，形容自己生活如B群般充滿活力，「我早上6點起來就開始一直有事做做到睡覺，除了工作以外，還是有很多事可以做。」