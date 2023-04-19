懷孕本是喜事一件，但若因此慘遭公司百般刁難，真的讓人很洩氣！一名準媽媽表示，自己原本從事行政職，但懷孕後馬上被主管約談、逼簽自願離職單、指派搬重物的工作，而老闆對她也是一臉嫌棄，公公得知她在職場上的悲慘遭遇後，立刻要求她離職，直說：「我們自己開店」。貼文一出，公司的作為也讓眾網友覺得火大，大嘆：「台灣生育率就是被這些公司搞壞的」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己的工作是行政助理，到職將近一年，多數時間都坐在辦公桌前工作，不會突然有體力活，但她懷孕的消息曝光後，竟突然被主管約談，認為她懷孕無法承受工作壓力，且產假、育嬰假將影響工作進度，要原PO好好思考是否能勝任這份工作。

後來主管約了第二次面談，原PO為求自保便默默用手機錄音，被發現後竟遭到威脅，「你在錄音嗎？這樣犯法！竊錄罪喔！」主管還說，公司願意提供2個月薪水，希望原PO主動簽下離職單，當天離開公司。原PO無奈地說，自此之後，老闆看到她就厭煩，主管更刁難地要求她搬重物、長時間蹲著，雖然她曾揚言舉報「懷孕歧視」，主管仍依然故我。

原PO表示，面試時就有和人資表明有懷孕規劃，強調是順其自然，結果現在卻因此被要求自請離職，讓她相當無法接受，而老公也擔心她的身體狀況，苦勸她另尋工作，原PO則煩惱：「懷著孕哪個公司要收我啊？」

為此，原PO情緒低落許久，忍不住在家裡痛哭失聲，並和老公、公公訴苦，沒想到公公聽完後，心疼媳婦的遭遇，直說：「沒關係！女兒，我們自己開一家店」，表示一直以來都有讓夫妻倆開開店的打算，要原PO立刻和公司提辭呈。然而，原PO冷靜下來後，認為這件事情還有待考慮，尚未接受公公的好意。

貼文曝光後，有網友提醒原PO千萬不要簽自願離職單，「資遣費跟非自願離職都要拿到！」還可以拿資遣單向勞工局申訴該公司歧視孕婦。至於錄音是否有違法疑慮？網友也指出，原PO是參與談話的一方，錄音屬於自保、存證，並沒有違法。其他網友更是氣得直呼：「睜眼說瞎話的爛主管」、「哪家爛公司，告死他！歧視孕婦祝他們倒閉」、「X的！台灣生育率就是被這些公司搞壞的」。