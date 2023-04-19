民進黨今召開各縣市黨部主管會議，據轉述，黨主席賴清德今主持時強調，地方選舉與中央選舉不一樣，單一選區、全國性選舉，取決於政黨支持度來決定，政黨支持度高，就在最後決勝有正相關，會有共伴效應，期許集結力量，多做公益和善事，不怕台灣的方向會走偏。

此外，賴清德會中表示，信賴台灣之友會訂在4月29日高雄登場、4月30日則在台中成立。信賴台灣之友會會依循小英之友會模式，在各縣市政府立案，目前信賴之友會，預計六月底全部走完，主要訴求是做公益，與社會作善的連結，並成為縣市黨部做公益後援。

此外，據了解，賴清德會中也逐一詢問各縣市黨部主委，當初拜託大家建立的地方Line群組狀況，台北市黨部主委張茂楠拔得頭籌，賴清德表示，Line群組以便與社會各界、基層雙向溝通，很多黨的訊息、闢謠可以更快速直接。

據轉述，賴清德表示，民進黨經過在野執政，蔡英文總統7年多，要更深入地方，縣市黨部要做的事例如辦捐血活動，母親是否也要辦軟性、溫馨的活動，更深入地方和基層，才會讓黨的形象可以更被信任，不怕台灣方向走偏，讓各界認為民進黨及政府是有在做事。