【全程字幕】何志偉不滿初選被抹紅喊提告 王世堅怒譙：別鬧了省省吧 @ChinaTimes ​

民進黨台北市第二選區（士林、大同）19日晚間進行電話民調，但台北市議員王世堅與現任立委何志偉選戰愈演愈烈，何上午11時更要提告王。王回應，「何志偉別鬧了省省吧」，若何提告將告誣告。王世堅下午態度軟化表示，希望息事寧人，不會隨何起舞，如果何再汙衊，當然會提誣告。

堅偉大戰持續上演，何今早發聲明表示，不滿王以「抹黑、抹紅、抄家滅族」為選舉主軸，並於上午11時赴士林地檢署提告。王世堅早上掃街時回擊，別鬧了省省吧，一哭二鬧三提告就是何志偉家的招式，「他這樣濫告我，我會提誣告。」

王世堅下午再次掃街，他指出，正人君子光明磊落，有所為有所不為，不會和何一般見識，也不會隨何起舞，請何好自為之。被批評操守嚴正駁斥，也當然會提告，畢竟他沒有其他優點，最大優點就是擔任公職不搞錢，才讓社會接納其他缺點並發揮優點。

媒體追問，確認目前不會提誣告？王世堅回覆，何17日才說，「沒關係，我會吞下去，忍耐是為了團結。」沒想到馬上就提告，但提告內容不知所云，為選舉提告很快就會被駁回，如果何再汙衊、鬼扯一些東西，當然會提誣告，但還是希望息事寧人。

至於何志偉喊話，訴訟不是為了自己，而是為捍衛民主價值。王世堅回擊，「何志偉請你站出講清楚，你為台灣的民主政治戰鬥，你戰鬥了哪一場？請你說清楚講明白好嗎。」人有格最重要，不要有錢、有權、有人、有資源就沒人格，沒格在社會最被唾棄。邪不勝正，多行不義必自斃。

另，王世堅昨日自爆曾出現放棄初選的想法，他解釋，本來是想為家族過去的貢獻，留下完美句點才參與政治，結果這麼難堪，一個人無法和龐大勢力對抗，因此感覺厭倦、灰心，但議會同仁幾乎全部站出來力挺，不能夠退卻。