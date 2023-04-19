桃園市蘆竹區山鼻站附近有捷運經過，是許多民眾通勤的必經之地，近期有民眾控訴，山鼻站附近流浪狗多，甚至有時候還會追車，前幾天下班途中被狗咬傷，更拍下腿部傷口照，可以明顯看到遭利齒咬傷的大洞，現在上下班都提心吊膽。對此動保處回應，只要有攻擊咬傷民眾的流浪狗一律會抓回園區收容，已掌握餵養人，將請餵養人將目標犬隻找出來捕捉。

有民眾發文指出，自己剛搬到蘆竹地區不久，每天上下班都會行經捷運山鼻站，路上經常會看到3隻流浪狗，牠們平常就會追車也會靠近人，從體型來看判斷應該是有附近民眾定期投餵食物，才會長期在逗留在山鼻站附近。

民眾說，17日自己下班時從旁邊慢慢走過去，自己手上並沒有拿食物也沒有奔跑，豈料有2隻黑狗便慢慢走向她，其中1隻就直接咬上來，由於距離很近手邊也沒有任何防禦工具，最後只能報警後經救護車送往醫院打破傷風，現在每天上下班都要面對隨時會被咬傷的可能。

動保局表示，的確接獲多起民眾反映，指出山鼻站附近常有流浪犬出沒，甚至出現咬人的狀況，皆有派員至現場查看，不過都沒有遇到這幾隻徘徊流浪的犬隻，目前已經聯繫到流浪犬的定期餵養人，將請餵養人找出咬人的目標犬，會將其捕捉後收容到園區內，其他的流浪犬則需要作結紮、移置到其他空曠的區域。

動保局說明，目前園區收容約670隻犬隻、150多隻貓，雖然在帳目上收容量已超過園區可收容的數量，不過許多動物都是透過1999通報，屬於急難救助案件，像是被車撞或是生重病等，這些動物會直接送往醫院緊急治療。