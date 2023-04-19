公路總局19日在枋寮鄉公所舉辦第2場「台1線水底寮路段外環道工程」公聽會，卻因縣議員蔣月惠（黑色背心）一再怒嗆「政府違法違憲」而挑起支持方與反對方的戰火，場面幾度差點失控。（謝佳潾攝）

公路總局19日在枋寮鄉公所舉辦第2場「台1線水底寮路段外環道工程」公聽會，卻因縣議員蔣月惠（黑色背心）一再怒嗆「政府違法違憲」而挑起支持方與反對方的戰火，場面幾度差點失控。（謝佳潾攝）

公路總局19日在枋寮鄉公所舉辦第2場「台1線水底寮路段外環道工程」公聽會，有人認為可以解決塞車問題表態全力支持，但也有人主張損害農田與農民權利而強烈反對，但原是平順的各自表述，卻因縣議員蔣月惠一再怒嗆「政府違法違憲」而挑起雙方戰火，場面幾度差點失控。

公聽會中，公路總局向枋寮鄉親表示，針對水底寮長年塞車問題，總局已補助屏縣府辦理屏132線及縣道185線部分路段拓寬工程，藉此分流水底寮路段的假日車流量，但成效有限，因此有計畫打造外環道路，解決塞車問題。

公路總局評估，水底寮外環道工程會使用到的私人土地有172筆，面積約9.6公頃，受影響的土地所有權人約188餘人，受影響的地區則包括天時村、地利村、人和村，約有2229戶、5739人。

對此，有民眾表態支持建設外環道，支持者說，每到假日水底寮就塞車，遊客在路邊停車買東西也被趕，搞得大家都不用做生意，若有外環道路可以疏散車流，於商家、居民、遊客都很好，但希望相關單位要把周邊道路的配套措施做好。

還有民眾表示，警察為要疏導交通，每到連假就交通管制，弄得水底寮人得想盡辦法繞道才能回家，這實在是荒唐又浪費警力，所以他支持打造外環道，但他強調，外環道不是要解決交通堵塞的問題，而是要讓水底寮居民不用再忍受荒謬的交管措施。

但也有民眾強烈反對，反對者指出，「為了過路人的方便，有想過農民的不便嗎」？他說，外環道的路就開到他家，將他家祖先傳承百年的正方形農地硬生生變成2塊？請問這是要怎麼種植？而且現在工程都還沒確定，相關人員已經到他家與農田的地面畫叉叉，他很害怕以後出入問題，想到這個都睡不著覺。

還有反對民眾說，外環道工程占的私人地超過95％，完全違反「公益性」，希望重新檢視路線規畫及必要性，應把經費挹注在屏南快速道路上。此外，也有農民提出，這條路開下去，廢氣一定會影響農作物生產，若為地方發展，他願意支持，但應要補償農民損失，將農地變更成都市農地。

雙方民眾持不同意見、各自表述，不料大家討論到一半時，縣議員蔣月惠突然激動地大喊「政府違法違憲」、「沒有統計公布車流量」，激烈的情緒挑起雙方戰火，有人直接嗆蔣「你不是枋寮人，出去」、「大家要理性討論，你小聲一點」，連鄉長洪茂豐也對蔣說「請讓鄉親發言，不要這樣鬧場」，場面幾度差點失控。