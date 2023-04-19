澎湃新聞19日報導，今年1月11日傍晚17時許，男子溫慶運為發洩個人情緒，在廣東省廣州市天河區故意駕車衝撞行人和道路設施，並當街撒錢，造成5死13傷及財產損失等嚴重後果。廣州中級法院審理後，一審宣判被告溫慶運死刑。法院認為，被告犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，嚴重危害公共安全，故依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。

廣州中院院依法由3名法官和4名人民陪審員組成合議庭，對被告溫慶運以危險方法危害公共安全案公開審理，並於18日宣判。

澎湃新聞報導，旁聽4月18日庭審的一名受害者家屬透露，此次庭審持續一天，下午法院當庭宣判。在庭審中，溫慶運未有明顯情緒波動，較為平靜，說話很少，也未解釋事發當日為何作出如此瘋狂行為。此外，溫慶運也未向受害者及其家屬、社會公眾等道歉，僅說了一句「後悔」，但未具體說對什麼感到後悔。

該受害者家屬透露，在上述撞人事故中，他失去了唯一的孩子，這對整個家庭的打擊非常大，「有可能一輩子都走不出來」。當聽到溫慶運被判處死刑時，他的「心裡才稍微好受些」，家屬普遍訴求「最低是死刑」。

據該受害者家屬介紹，事發後，受害者家屬未和溫慶運的家屬接觸過，對方也未承擔相關費用。目前，部分受害者家屬已提出民事索賠。

2023年1月11日17時許，廣州天河區天河路、體育東路附近，溫慶運駕駛寶馬SUV多次撞上行人、車輛等。多段現場視訊顯示，路面上多人受傷倒地，肇事男子停車後有撒鈔票的行為，並試圖逃跑。據大陸「封面新聞」此前報導時走訪發現，此次事故中發生了6次碰撞，有目擊者稱涉事車輛曾折返回來再撞行人。

對於該事件，廣州市公安局此前通報稱，2023年1月11日17時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，造成5死13傷。獲報後，廣州交警迅速派員趕赴現場處置，並協助醫務人員救治傷者。涉事司機溫慶運（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制。1月14日，廣州市檢察機關依法以涉嫌以危險方法危害公共安全罪，對廣州市公安局天河分局提請批准逮捕的天河「1·11」駕車撞人案犯罪嫌疑人溫某作出批准逮捕決定。