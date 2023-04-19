台南市議會今天下午召開第4屆第1次定期會第2次程序委員會審定各項提案，35件議案全數都將提請大會審議。其中，有30案為墊付款案，金額總計3億8821萬3000元。

議會指出，此次程委會共審定35件議案，分別為墊付款案30案、一般提案1案、會務案3案及1件市法規案。其中，市府的31件提案中，30件墊付款案墊付金額總計3億8821萬3000元。經討論及提案單位說明後，程委會通過35件議案全數提請大會審議。

議會還說，第1次定期會將於4月27日至7月5日召開，70天的會期中，除將進行業務報告、市政總質詢等議程，還安排4場專案報告，分別討論龍崎牛埔惡地自然保護區、台南市垃圾及事業廢棄物處理量能等議題。

議會表示，為方便市民共同關心議政，所有議程都可透過網路觀看，議會也將援例針對開、閉幕、市政總質詢、專案報告、三讀議案第二、三讀會等議程，於地方有線電視第3頻道直播及重播，歡迎市民鄉親踴躍收看，一起為大台南的建設發展把關。

程委會由召集人議長邱莉莉主持，副議長林志展及議員杜素吟、李中岑、李宗翰、沈震東及李宗霖等人出席，市府由副市長葉澤山、祕書長方進呈率各提案局處首長列席。