支持前高雄市長韓國瑜的韓粉團體「台南市韓友會」今天上午率眾到國民黨中央黨部，要求國民黨主席朱立倫脫掉徵召的魔戒，改辦初選。（陳怡誠攝）

國民黨2024決定總統提名採徵召模式，台南市韓友會今號召韓粉到國民黨中央黨部，力挺前高雄市長韓國瑜參選總統，並要求國民黨主席朱立倫脫掉徵召的魔戒，改辦初選，以民調60％、黨員民調40％的方式，公平公開的選出代表國民黨參選的總統候選人，

台南韓友會今天號召大批韓粉前往國民黨中央黨部抗議，並在國民黨中央黨部旁邊懸掛「韓國瑜選總統」巨幅布條，現場不斷高喊「韓國瑜選總統、朱立倫脫魔戒、國民黨徵召初選、2024重返執政」，並揮舞大幅國旗跟韓家軍戰旗。

台南市韓友會理事長廖盛芳表示，舉辦初選才是國民黨的活路，若採徵召會是死路，而且初選黨員投票應佔4成比例，全民調佔6成，該團體還舉辦反戰爭要和平升旗典禮，並舉行推薦韓國瑜選總統疏文稟天儀式。

廖盛芳直言，請朱立倫脫掉魔戒，把權力放給黨員，讓所有參選者公平公正公開初選，而不是徵召，韓流這股力量你不能小覷，即便韓國瑜沒有表態參選意願，但只要韓國瑜登高一呼，相信韓流會再起，今天他們掛上韓國瑜選總統看板，讓國民黨瞧一瞧、看一看什麼叫力量。

韓國瑜支持者指出，國民黨是泱泱大黨，保民主、守護民主價值，舉行公平公正初選，才能服眾。

國民黨發言人林家興表示，黨內先前與韓國瑜會面時，大家都有共識，要團結力挺黨所提名的候選人，黨中央希望所有支持者能幫國民黨的主要候選人加分，就像朱立倫所強調，不要有非誰不可，非誰不投的問題，大家最後團結支持一位最強候選人。