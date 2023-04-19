中華民國柔道總會日前聘請日本及教練高市賢梧來台擔任長期培訓隊教練，「柔道男神」楊勇緯近期都有與他一起訓練，他希望透過訓練、吸收技術，內化後變成自己的武器，讓自己在場上有更好的發揮。再次征戰亞運，楊勇緯少了過去的緊張，更能平常心面對挑戰，「當然目標是金牌！」

楊勇緯上屆雅加達亞運奪下男子60公斤級銅牌，當時身為亞運菜鳥的他感到壓力很大，但後來經過東京奧運等大賽洗禮，讓他更知道如何去做調適，更能平常心去面對國際賽。

這次總會找來高市賢梧加入培訓隊，柔道總會盼能藉由日本長期注重的基礎動作，改變選手容易忽略的小細節，進入培訓隊能提供細膩的技術動作要領，進而提升整體台灣柔道競爭能力。

教練劉文等表示，高市教練最主要是提供技術、對柔道的理解及國際賽經驗，目前還在互相了解中，盼能帶給選手更好的提升。楊勇緯也說，希望在訓練時把高市的技術內化在自己原本的動作中，「他的得意技試過肩摔，我也想要再進化這部分，就看如何吸取他教給我的東西，在場上發揮出來。」

2022年5月卸下選手身分，高市賢梧表示，剛好有台灣教練告訴他有機會，因此決定來台挑戰，「台灣有很多潛力、很強的選手，希望有機會可以幫助這些選首成長。」

過去高市賢梧曾來台比過亞洲柔道公開賽，自己還是選手時就知道楊勇緯很厲害，「真的有那種，『原來這就是要以金牌為目標的選手的感覺。』我希望能把我所有的經驗、全部都帶給台灣選手，我也是菜鳥教練，還在學習中。」