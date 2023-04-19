屏東久旱未雨、近來水情吃緊，屏東市海豐地區更出現無水可用情況，居民直呼：40年來罕見，屏東市長周佳琪前往現地了解缺水情形，呼籲市民踴躍申請自來水延管，以保障用水權益。

根據統計，屏東市整體自來水普及率達9成，但海豐地區過去地下水源豐沛，多數民生用水取自地下水，因此自來水接管率僅5成8，尚有8、900戶未接管。

屏東久旱未雨，市區海豐社區竟出現罕見缺水情事，居民直呼：40年未見。（林和生攝）

近年久旱少雨，地下水位下降等諸多因素皆造成無水可用的窘境，周佳琪說，時代變遷，地下水不像從前無汙染，雜質及重金屬含量均偏高，日常使用的地下水未受檢驗，水質堪慮，希望民眾能提高自來水接管意願，除保障飲用水安全外，也能更確保用水權益。

為提升海豐地區自來水普及率，市公所專案核准免收路修費，目前自來水公司正辦理幹管延管工程，預計5月完工，完工鋪設道路後即管制不得開挖2年。

因此周佳琪呼籲，海豐居民尚未申請接管民眾，能趁此次市公所免收路修費且自來水延管工程尚未完工回鋪路面前，盡速向水公司申請用戶接管。