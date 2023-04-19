為防止農產品種與技術進一步外流，立法院經濟委員會今(19)日審查「植物品種及種苗法」部分條文修正草案，增列禁止輸出入之管制情事等，今順利出委員會審查，未來農產品種若外流，最高可處3年以下有期徒刑，及併科新台幣300萬元罰金。

2021年3月大陸以防檢疫為由暫停台灣鳳梨輸入，當時也爆出大陸已有種植台灣研發的金鑽鳳梨(台農17號)，今年3月再傳台灣研發的芒果鳳梨(台農23號)在大陸種植。

針對國內農產品種屢傳外流，品種外流的討論浮上檯面，但由於都是從大陸新聞媒體報導，農委會難以查證，也難進一步裁罰。

農委會副主委陳駿季指出，根據現行的「種苗法」規定，種苗的收穫物或其直接加工物應准許自由輸出入，但因國際條約、貿易協定或基於保護植物品種之權利、治安、衛生、環境與生態保護或政策需要，得限制輸出入。

本次修法則新增規定，有妨害國家安全、利益或影響農產業整體發展 者，得禁止輸出入，即現行規定須正面表列管制的種苗才可以主張相關權利，修法後則不限品種均可公告禁止輸出入。

陳駿季指出，若違反公告規定，可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣60萬元以上300萬元以下罰金；另外也新增法人兩罰規定，因為過去外流品種多屬個人行為，現在有些品種外流是以公司法人的形式進行，若被抓到，所屬法人連帶科以罰金。

陳駿季也說，之後也會加強邊境查緝來防堵品種外流，也會以X光檢查手提箱、行李等方式，也就是比照非洲豬瘟的邊境防疫。