「鉅亨買基金」統計，近20年（2004年4月至2023年4月）期間國安基金退場的歷史經驗，國安基金退場後一季、半年以及一年台股的表現都不差，台股平均漲幅分別為6.8％、13.1％、26.7％。

其中，2008年國安基金退場後的半年上漲逾三成，退場後一年甚至大漲近七成；而最近期的2020年國安基金退場，台股半年及一年的表現，也有三成左右的漲幅。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣今年第一與第二季預估經濟成長率分別為2.5％與3.4％，台灣經濟成長觸底，並將迎來反彈；此外，台灣實質景氣領先指標年增率已經由去年10月的-3.9％，一路回升至今年2月的-0.2％，沒有意外的話，3月數值就會正式轉正。

從過去40年數據來看，當實質景氣領先指標年增率由負轉正時買進台股，單筆申購的未來兩年與三年平均報酬率分別為39.3％與84.6％；定期定額的未來兩年與三年平均報酬率分別為19.5％與37％。