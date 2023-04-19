中國大陸貿易壁壘調查、兩岸關係緊張，甚至有人擔心此舉是否為取消ECFA前兆，對此，農委會主委陳吉仲今（19）日就針對此事表示，ECFA要取消有相關條文，目前是沒得到相關資訊，他已經盤點過所有品項，萬一哪天兩岸針對此議題談不攏，「我們當然也有所準備，院的各部會會做充足準備」，許多網友一看紛紛直呼「有所準備？不就大灑幣？」、「真能扯」，引發討論。

中國大陸商務部12日下午表示，就台灣多達2455項商品進行貿易壁壘調查，經濟部也證實，已接獲中國大陸WTO代表團的通知。對此，陳建仁表示，兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環，所以我們希望中國大陸不要片面把貿易的問題複雜化、工具化，以及政治化，這樣對於兩岸之間的交流，並沒有太大的幫忙。

陳吉仲今日在網路節目《新聞不芹菜》中對於貿易壁壘調查事件表示，台灣與大陸在2002年先後加入WTO，以前台灣要加入時都要跟各會員國談，而那時候沒有跟對岸談到農產品的相關問題，而有關這些問題兩岸之間應該先談，如果談不攏才會到WTO談，陳吉仲也強調「所以我們當然很樂意針對這議題，在兩岸既有架構底下討論」。

陳吉仲更說，他已經盤點過所有品項，萬一哪天兩岸對此議題談不攏，要依照世界貿易組織（WTO）的架構跟遊戲規則洽談時，「我們當然也有所準備，院的各部會會做充足準備」。而許多網友看完後，都紛紛炸鍋留言表示「一邊罵人一邊賺人家錢，真的不知道怎麼有這個臉。最神奇的是，還有人聽得下去」、「有所準備？不就大灑幣？」、「真能扯」、「陳吉仲講那什麼神奇邏輯」。