新北市長侯友宜被視為藍營2024總統最強人選，近日他閃電宣布出訪新加坡，引發討論。媒體人張禹宣指出此行五個關鍵人事時地物，包括能否見到李顯龍，會見哪些要員，接待層級？關鍵的兩岸論述是否會發表？訪問星國能否促進實質上的收穫？強調此行的代表意義，不只是侯友宜踏步國際的初試啼聲，新加坡的特殊性更象徵著中華民國在侯友宜執掌路線的前景，直言此行的成與敗將會一舉串聯缺乏的那最後一塊拼圖。

「侯友宜此趟出訪，五個關鍵人、事、時、地、物。」張禹宣今(19日)在臉書發文表示，先是人的部分為「能否見到李顯龍，會見哪些要員，接待層級？」；而事的部分則是「關鍵的兩岸論述，是否會發表？」；接著時則為「選在雙英出訪之後，人選公布之前」；地則是「香格里拉飯店馬習會原址，同樣選在島嶼廳？」；最後物的部分則是「訪問星國，能否促進實質上的收穫？」

張禹宣強調，此行的代表意義，不只是侯友宜踏步國際的初試啼聲，新加坡的特殊性更象徵著中華民國在侯友宜執掌路線的前景，結合馬英九訪陸所撬開的冰封大門，繪畫出的兩岸橋樑藍圖。最後則是黨中央派員赴美，鋪排未來可能的訪美路徑。張禹宣最後也直言，侯友宜此行的成與敗，將會一舉串聯缺乏的那最後一塊拼圖。