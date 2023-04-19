國民黨桃園市立委第1和第2選區初選登記19日截止，楊梅區市議員涂權吉最後一刻在主委黃敏恭勸進下登記參選第2選區，成該選區唯一一位登記者，他強調自己不求戰也不怯戰，國民黨在第2選區一定不會缺席，在無人登記下義不容辭爭取提名，希望為國民黨一戰。

涂權吉19日在同黨觀音區議員吳進昌陪同下，完成第2選區立委黨內初選登記，連2屆楊梅選區最高票當選市議員的涂權吉笑說，過去地方就有勸進聲，但自己才當2屆市議員，還不至於規畫選立委，抱持著不求戰也不怯戰的態度面對，下午應主委黃敏恭之約到黨部「聊聊」，在無人登記且主委勸進下，決定「捨我其誰」。

涂權吉說，從政黨政治看，國民黨在第2選區一定不會怯戰、不會缺席，因此登記參選，但若有更好的人選或資深議員出馬，他會全力支持，既然最後一刻沒人出面登記，前輩也多肯定勸進，因此義不容詞登記，爭取國民黨提名，希望為黨一戰。

黨部透露，過去曾徵詢楊梅和大園的資深議員、前立委廖正井、吳志揚等人的意見，但都無意願且多推薦涂權吉，樂見「承擔」。另第一選區維持市議員陳美梅的弟弟、21全黨代表陳文吉，以及桃園市議員牛煦庭2人登記，議員詹江村直到最後一刻都未登記。