在一段感情中最怕就是第三者介入，當不幸發生時有些人會對抗到底，但有些人會選擇退出成全對方，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、摩羯座、天秤座會選擇放手，其中牡羊座害怕糾纏不清，即使不捨也會逼自己放下，認為說再見也是另一種體貼方式。

▍牡羊座

牡羊座最怕糾纏不清，即使這段關係非常不捨，他們也會逼自己放手。他們不怕犧牲，愛得越深也越怕對方受苦，哪怕心如刀割，也只好說再見認為這是另一種體貼方式。

▍摩羯座

摩羯座的心理承受能力強，若自己成為別人的負擔，他們不會受到任何影響。摩羯座對待愛情負責任的態度，會盤算著是否可以開花結果，要是再怎麼努力雙方依舊看不到未來，他們就不想勉為其難，認為放手對大家都好。

▍天秤座

天秤座始終有「好聚好散」的態度，認為開始一段愛情要幸福、分手後結局也要是和平的，所以要去計較一些雞毛蒜皮的小事他們做不到。天秤座對人一向有見面留一線日後好相見的態度，在愛情方面也是如此，會自己退場來結束不體面的局面。