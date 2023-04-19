信義房屋積極推動集團轉型，近期啟用全新辦公空間─「數位轉型基地」，是轉型計畫啟動以來的重大里程碑，以空間營造利於數位轉型、創新的環境。期望透過這次的空間改造，以量變帶動質變，驅動信義植入數位DNA與創新思維，並加快集團轉速，朝向「居住生活第一品牌」邁進。

信義房屋早在2018年領先業界開始進行數位轉型布局，著手調整組織設立轉型長並轉為扁平化、導入敏捷開發文化，逐步開展轉型，並於2020年底正式啟動計畫，聚焦轉型議題、以「工作流」推展專案，由公司副總經理以上高階主管提供成員指導與回饋，再將專案進度改以「周」計，每周召開轉型進度專案會議，由轉型長等一級主管列席並直接溝通與決策。以組織扁平化與敏捷式開發大幅縮短決策鏈，並加速專案進度，平均單一產品從開發到推出Mvp(Minimum Viable Product，最小可行產品)只需2周，打破集團過往產品推動進度。

轉型計畫啟動以來催生業界首創以自備款角度出發，協助消費者判斷自身買房條件的「一站式找房 找房貸」網站、根據信義累積超過40年的直營數據，以及整合賣方售屋多元資訊的「我家有多夯」、AI智能配案等多項供內外部使用的重大產品。

信義房屋數位轉型基地採開放式、無固定座位的混合辦公模式，打散部門藩籬、易於互相溝通。（圖/信義房屋 提供）

因應轉型組織工作型態調整，信義房屋於台北總公司內打造「數位轉型基地」，將轉型產生的快速迭代、雙向溝通等創新組織文化，作為核心設計理念，採開放式、無固定座位的混合辦公模式，信義房屋轉型辦公室協理蔡政良表示：「開放式辦公空間將部門打散，不同部門間同仁的交流漸漸變多，利於大型跨部門專案推動，也會讓同仁產生信義一體的凝聚感。」

數位轉型基地更取消主管辦公室，將所有空間保留給員工，並增設包含調劑身心的休憩區、隨時可腦力激盪的專業空間及大型集會區域等多個公用空間，透過靈活的空間配置鼓勵同仁主動參與、分享及貢獻自己所長，並進而發揮影響力，讓更多人一起加入轉型計畫。蔡政良也表示：「數位轉型基地就是信義轉型的加速器，資源可以在這裡快速整合，孵化更多利於轉型的專案落地。」

信義房屋表示，數位轉型基地象徵信義房屋推動轉型計畫的階段性里程碑，未來將以同樣的理念擴增類似空間到全集團，乃至社區，與地方共生共好。秉持著立業超過40年來「以人為本」的企業核心價值，信義房屋持續推動轉型計畫，運用數位科技賦能，朝「居住生活」產業第一品牌目標邁進。