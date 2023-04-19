15日凌晨不少在阿拉斯加追極光的人都目睹了天空出現神祕藍色「螺旋光」，甚至有人拍下山頭上巨大螺旋光與綠色極光共舞的震撼美景，令人驚嘆，不少人希望這道光是外星人降臨或是宇宙入口，不過他們失望了，專家解釋，這道光源自於SpaceX火箭發射後釋放多餘燃料所致。

Alien invasion? No, it's science. Experts say the mystery spiral over Alaska skies on Saturday during the northern lights — captured in this time-lapse — was a vapor trail from a SpaceX rocket launch. https://t.co/6G6cf6oHaC pic.twitter.com/IQM39aHmNk — The Associated Press (@AP) April 17, 2023

綜合美聯社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拍攝極光多年的「極光獵人」薩拉特（Todd Salat）15日凌晨2時許目睹了此生首見的奇景，他在臉書分享的照片顯示，極光的綠色光影點亮夜空、照耀覆蓋著白雪的山頭，不過綠色夜空中還有一團巨大藍色螺旋光，畫面相當震撼。

幾英里外，出外賞極光的威絲娜爾（Elizabeth Withnall）也目睹了同樣奇景，她在臉書分享藍色神祕螺旋光漂浮夜空的多張照片，形容是「天空中看過最瘋狂的事」，「我經常在空中看見奇怪的事，但這簡直是瘋了。」

這道螺旋光出現幾分鐘後旋即消失，神祕的螺旋狀令人聯想到宇宙入口，威絲娜爾坦言她真希望是外星人降臨。

不過外星迷要失望了，阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）地球物理研究所（Geophysical Institute）太空物理學家漢普頓（Don Hampton）說，這道螺旋光只是3小時前，從5000公里以外的加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射的SpaceX火箭釋放的多餘燃料所致。

15日凌晨阿拉斯加夜空出現神祕藍色「螺旋光」。（圖／美聯社）

他解釋，有時火箭必須釋出多餘燃料，當在高空釋出時，燃料就會變成冰。如果釋放燃料時正巧有陽光照射，地面又處於黑夜時，從地面上來看，這些燃料會像是一大團雲，有時呈現螺旋狀。

漢普頓說這種景象並不常見，他這輩子看過三次。